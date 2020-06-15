"Министр соцсетей" Украины в мае: Кабмин резко теряет популярность в Сети

Деятельность украинских министров в соцсетях по итогам мая не идет ни в какое сравнение с результатами предыдущих двух месяцев наших исследований. Премьер-министр Денис Шмыгаль одержал победу второй раз подряд, но активность подписчиков украинских министров совсем плоха. Еще ни раз победитель не набирал так мало – всего 21 903 реакции. Для сравнения, в прошлом месяце Шмыгаль получил под 80 тысяч реакций. Тем не менее, нам это не мешает анализировать месячную интернет-активность властьимущих.

Министр соцсетей: наши правила

Для начала немного о формате определения победителя и призеров. Мы вывели три общих пункта, единые для всех: общее число подписчиков во всех социальных сетях, суммарное количество постов и реакция аудитории. Последний критерий в нашем случае – это лайки, комментарии, репосты, которые были тщательно подсчитаны и суммированы. Именно реакция аудитории – ключевой показатель в определении лучших в нашем рейтинге. Если есть реакция (пускай и негативная в виде красного от злости смайлика в “Фейсбуке”), то и пост выполнил свою главную роль – заставил юзера во время скроллинга бесконечного потока информации обратить на себя внимание.

Денис Шмыгаль – дважды министр соцсетей

Приоткроем тайну наших подсчетов. В этот раз мы начали считать как раз с действующего победителя. И, увидев на выходе результат в 21 900 реакций, смело предположили, что в этом месяце ему ловить нечего. Оказалось, не тут-то было.

Денис Шмыгаль по-прежнему "берёт" своими темами – выступлениями на различных ТВ-программах и реакциями на очередное заседание Кабмина. Тем более, многие подчиненные премьера репостят его публикации, увеличивая число реакций на них.

Отметим, что самая популярная публикация Шмыгаля набрала лишь 2000 реакций. Но это как раз тот случай, когда пользователь соцсетей взял победу количеством.





Министр соцсетей: в топ-10 – много сенсаций

Михаил Федоров у нас частенько ходил вокруг да около первой тройки, но никак в неё не попадал. И здесь успех министра цифровой трансформации вполне ожидаем. Должно же было “прорвать” когда-то, тем более что его работа заключается в модернизации информационного пространства. А тут как раз грянул скандал с приложением "Дія", когда данные пользователей попали в публичный доступ. Федорову пришлось много объясняться, оправдываться, и это сыграло свою роль.

Также в тройке во второй раз оказалась временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. Наверное, это её последний успех в данной роли. В июне активно начали писать, что уже в ближайшее время мы получим постоянного профильного министра, и это будет не Мандзий. Ну а пока поздравляем ее с попаданием в тройку.

Для кого это было точно последнее попадание в наш топ, так это для Вадима Пристайко. Он опять на грани первой десятки, но уже в начале лета был уволен с поста вице-премьера по интеграции.

Да и опять не победил Арсен Аваков. Интрига с его первым местом продолжает держаться. Когда это случится – никто не знает, но в любой момент следует быть готовым.





Министр соцсетей: самые популярные посты месяца

Традиционно в качестве бонуса вспоминаем самые обсуждаемые посты мая.

Открывает топ Денис Малюська, который любит порадовать своих подписчиков интересными и неожиданными фото. В этот раз министр юстиции интересуется у народа, какие посты им лучше читать.

На втором месте уже упоминаемый нами Арсен Аваков и его пост о гибели украинского офицера Сергея Губанова. Вечная память.

А самым популярным был пост Любомиры Мандзий. Учебный год в этот раз получился скомканный, но праздник последнего звонка все равно – значимое событие для школьников, их родителей и учителей.

Чего ждать от следующего месяца? Наверное, большей активности. Хотя уже вовсю работают пляжи и другие злачные места, но в перерывах люди всё равно сидят в соцсетях. Главное – их заинтересовать, а реакции будут.

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