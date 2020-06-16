Масочный режим в магазинах и транспорте останется надолго, - Шмыгаль

Отсутствие масок во время посещения магазинов и общественного транспорта может повлечь за собой более серьезную административную ответственность. чем существует сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня украинцы могут позволить себе ходить без маски на улице, но для недопущения новой вспышки пандемии COVID-19, должны надевать средства защиты во время посещения закрытых общественных мест.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальны", - отметил глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что с обществом необходимо продолжать налаживать коммуникацию и пояснять важность соблюдения адаптивного карантина в существующих условиях.

"Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер", - заключил премьер, добавив, что правительство продолжает контролировать снабжение масками регионы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Денис Шмыгаль обозначил, что в себя включают меры по ограничениям в адаптивном карнантине.

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