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Кабмин определился с ценами на газ для населения: какими будут тарифы до весны

ПСО на рынке газа продлили до 31 марта, поэтому для населения цена останется фиксированной на протяжении отопительного сезона

28 сентября 2026, 14:25
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Кравцев Сергей

Правительство Украины продлило действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Это означает, что в течение всего осенне-зимнего периода стоимость газа для населения останется неизменной – 7,96 грн за кубометр.

Кабмин определился с ценами на газ для населения: какими будут тарифы до весны

Тарифы. Фото: из открытых источников

О продлении действия ПСО сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, решение должно обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и бесперебойное снабжение потребителей природным газом.

Фиксированная цена также позволит сохранить льготные условия для предприятий теплоснабжения. Кроме того, продлеваются механизмы продажи газа операторам газораспределительных систем и предприятиям когенерации на прифронтовых территориях.

В правительстве рассчитывают, что это поможет сохранить устойчивость газового рынка и работу объектов тепловой и энергетической инфраструктуры в условиях войны.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что одновременно Кабмин продолжит работу над изменением системы тарифного регулирования. По его словам, власти намерены сделать тарифную политику более прозрачной и постепенно увеличивать адресную помощь тем категориям граждан, которые действительно нуждаются в поддержке.

При этом фиксированная цена для населения не означает отказа государства от планов по реформированию тарифов. Вопрос перехода к более рыночному ценообразованию остается одним из обязательств Украины перед международными партнерами.

Международный валютный фонд ранее неоднократно призывал Киев пересмотреть систему коммунальных тарифов, в том числе стоимость газа для населения. Соответствующие положения предусмотрены в меморандуме Украины с МВФ.

Пока же для бытовых потребителей цена остается неизменной. В апреле "Нафтогаз Украины" также продлил действие своего тарифного предложения для населения по цене 7,96 грн за кубометр до конца апреля 2027 года.

Таким образом, на ближайший отопительный сезон украинцев ожидает сохранение нынешней цены на газ. Дальнейшие изменения тарифной политики власти связывают уже с отдельной реформой системы субсидий и ценообразования.

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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/13138
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