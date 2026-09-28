Интернет Украины готовят к худшему: Корецкий сделал настораживающее заявление

Украинское правительство готовится к сценарию, при котором российские удары могут серьезно нарушить работу критической цифровой инфраструктуры и телекоммуникационных сетей. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что угроза для дата-центров и других объектов связи будет сохраняться до окончания полномасштабной войны.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, вопрос защиты дата-центров и мобильной связи уже обсуждался на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Российские удары по телекоммуникационной инфраструктуре создают дополнительные риски для хранения данных и стабильной работы цифровых сервисов.

Власти, как утверждает Корецкий, не рассчитывают на один универсальный способ защиты. Вместо этого применяется сразу несколько подходов, которые могут комбинироваться в зависимости от значения конкретного объекта.

Часть инфраструктуры планируют размещать под землей. Другие данные и мощности переносят в облачные хранилища. Еще один вариант – физическое перемещение оборудования и информационных ресурсов за пределы Украины. В отдельных случаях могут использоваться все эти решения одновременно.

По словам премьера, единого правила нет. Он подчеркнул, что государство должно исходить из наиболее тяжелого варианта развития событий. По его словам, речь идет не только о защите отдельных зданий или серверов, а о создании системы, способной продолжать работу даже после повреждения части инфраструктуры.

При этом заявление правительства не означает, что Украина неизбежно останется без интернета. Украинская телекоммуникационная система построена с участием большого количества независимых операторов и провайдеров, что повышает ее устойчивость к локальным повреждениям. Ранее депутат Александр Федиенко отмечал, что полностью отключить интернет по всей стране значительно сложнее, чем вывести из строя отдельные узлы сети.

Однако власти рассматривают именно максимально тяжелый сценарий. По словам Корецкого, такая логика необходима до тех пор, пока продолжаются боевые действия и сохраняется возможность новых атак на критическую инфраструктуру.

"Что-то должно быть под землей, что-то – в облаке, что-то – за рубежом, что-то – в смешанном варианте", — заявил премьер.

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