Хватит ли денег на зарплаты военным в этом году: откровенное заявление Корецкого

Правительство Украины рассчитывает найти около $7 млрд для финансирования оборонных расходов за счет внутренней экономии, перераспределения средств и оптимизации бюджета. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что главной задачей остается недопущение перебоев с денежным обеспечением военных и выплатами семьям погибших.

Зарплаты военных. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, Кабмин уже начал "жесткий процесс экономии" и ежедневно пересматривает бюджетные приоритеты. Высвобождаемые ресурсы направляют прежде всего на нужды Сил обороны. Корецкий подчеркнул, что военные выплаты должны быть обеспечены без задержек.

Премьер разделил оборонные расходы на два крупных направления. Первое – денежное обеспечение военнослужащих, выплаты семьям погибших и другие обязательства государства перед защитниками. По этой части, заверил Корецкий, проблем с финансированием не ожидается.

Вторая составляющая – вооружение и военная техника. Речь идет, в частности, о дальнейшем наращивании производства и закупок беспилотников, а также средств дальнего поражения.

Чтобы сохранить темпы работы оборонных предприятий, правительство обсуждает с производителями возможность переноса части платежей. Компании смогут продолжать выпуск техники, а государство – оплачивать определенные объемы позднее, когда соответствующая продукция понадобится армии.

В общей сложности дефицит финансирования обороны Украины на 2026 год оценивается в $27 млрд. Из этой суммы около $7 млрд власти рассчитывают закрыть внутренними ресурсами, тогда как еще примерно $20 млрд планируется привлечь при поддержке международных партнеров.

Одновременно Кабмин пересматривает не приоритетные расходы. Правительство намерено приостанавливать финансирование отдельных направлений до появления соответствующих внешних ресурсов.

Таким образом, речь идет не о полном закрытии всей потребности в оборонном бюджете, а о поиске конкретных источников для его финансирования. Власти делают ставку на сокращение второстепенных расходов внутри страны и параллельные переговоры с международными партнерами.

Главный вопрос теперь – насколько долго такая модель перераспределения средств сможет обеспечивать растущие потребности армии без дополнительного внешнего финансирования.

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