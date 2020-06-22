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Главная Новости Политика кабмин Гончарук о Шмыгале: "Надо просто перестать делать глупости"
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Гончарук о Шмыгале: "Надо просто перестать делать глупости"

Экс-глава правительства Алексей Гончарук назвал основные ошибки Кабмина своего преемника Дениса Шмыгаля

сегодня, 21:50
Автор:

Екатерина Белоброва
Гончарук о Шмыгале: "Надо просто перестать делать глупости"

Правительство при премьер-министре Денисе Шмыгале допускает ряд ошибок и направило вспять макроэкономический курс, который запустил экс-премьер Алексей Гончарук, однако это не критично и есть время все исправить. Об этом сам Гончарук рассказал в интервью журналисту Янине Соколовой в передаче "Рандеву".

Так, по словам Гончарука, Шмыгаль положительно себя проявил на должности главы областной государственной администрации Ивана-Франковска и именно он заявил его как кандидата на должность своего заместителя - вице-премьера. Однако сейчас некоторые действия Кабмина вызывают в нем опасения.

"Возвращение политических схем в правительство происходит сразу по нескольким направлениям и это меня очень беспокоит. Я бы точно не оценил это как плюс и это непросто период для правительства, потому что много его решений во время коронавируса мне непонятны. Результаты работы Кабмина можно будет оценить через более длительный период, а делать выводы через три месяца это некорректно", - отметил  Гончарук, также добавив, что в правительство Шмыгаля возвращается и коррупция. 

При этом экс-премьер отметил, что все ошибки, которые допустил новый Кабмин не являются смертельными и "нужно просто перестать делать глупости".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава Кабмина Алексей Гончарук назвал главный недостаток главы государства Владимира Зеленского.


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