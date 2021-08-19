Главу Минрегиона Чернышова списали со счетов

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов постепенно опускается в списке приоритетов Офиса Президента, так же, как и его политические амбиции стать премьер-министром после переформатирования правительства в сентябре. Чтобы напомнить о себе, Чернышов и его пиарщики могли устроить шумиху вокруг возможного назначения чиновника в КГГА вместо Виталия Кличко. Однако фейк быстро раскрылся и Чернышов пока остается министром.

Алексей Чернышов - фото из открытых источников

Старая идея Банковой

В среду утром ряд телеграм-каналов и медиа распространили информацию о том, что Алексея Чернышова могут назначить главой Киевской городской госадминистрации вместо Виталия Кличко. Этот ход Офиса Президента должен бы был “дополнить” давление на столичного мэра через обыски в коммунальных предприятиях. А также ударить по президентским амбициям Виталия Владимировича.

Идея “разделить” посты мэра Киева и главы КГГА, чтобы ослабить позиции Кличко, витает на Банковой уже не первый день. Более того, кандидатура Чернышова действительно всплывала в качестве возможного претендента на эту должность. Однако это было в последний раз в мае. Среди других претендентов в СМИ называли фамилии министра культуры Александра Ткаченко, первого зама Кличко Алексея Кулебы, народных депутатов Андрея Холодова и Ирины Верещук. Список возможных претендентов якобы решили отложить уже на новый политический цикл — на осень, а возможно даже зиму.

И вот “внезапно” тема замены Кличко вдруг “всплыла” в информпространстве в самый “разгар” “мертвого сезона”. Почему?

Есть вероятность, что тему решил “качнуть” сам Алексей Чернышов, которому могло надоесть отсутствие каких-либо положительных инфоповодов о своей деятельности (кабинетные новости с сайта правительства и Минрегиона — не в счет). Разлогие интервью о стратегии развития страны, децентрализации и градостроительной реформе могут не давать былого эффекта, а вот тема борьбы Офиса с Кличко может выглядеть “свежо” и “хайпово”. Плюс появляется возможность “подсветить” свои лучшие стороны в биографических материалах.

Правда, новость пробыла в инфополе всего пару часов: одна из заместителей главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук заявила, что никакой перестановки Кличко на Чернышова в КГГА не планируется. Через пару часов новость формально опроверг и сам Чернышов. Однако, как станет понятно ниже, это могло быть частью плана.

Неудавшаяся провокация команды Чернышова

Вероятных причин, для чего нужно было разгонять заведомый фейк, может быть несколько. Первая версия, что в Офисе якобы давно игнорируют настойчивые запросы Чернышова и его бизнес-партнеров из группы “Приват” (в частности, называют коммерческого директора студии “95 квартал” Тимура Миндича) о назначении министра премьером после возможной отставки Шмыгаля и всего Кабмина в начале сентября. Несмотря на то, что в каждом комплиментарном интервью Чернышов методично отвечает на прямые и завуалированные вопросы о своих премьерских амбициях (тем самым их подтверждая), темные страницы его биографии, опубликованные в СМИ, могут приравнять шансы занять главный пост в правительстве к нулю. А самое дорогое в мире австрийское гражданство, наличие которого министр так ни разу внятно и не опроверг, хотя и не подтвердил, может стать проблемой для международных отношений.

Именно поэтому не исключено, что Чернышов мог через фейковый вброс передать сигнал о своей готовности возглавить, к примеру, Киев. Столица с годовым бюджетом в 60 млрд грн. — гораздо более привлекательный объект для работы. Тем более, в отличие от остальных регионов, столица менее всего зависит от успехов или провалов децентрализации, за которую Чернышов отвечает в министерстве: деньги в Киеве есть и будут независимо от вектора реформ.

Вторая версия — разоблачение фейковой информации также может сыграть Чернышову “на руку”. Теперь в своем окружении он может продвигать тезис о том, что его “хранят” для более масштабных задач — премьерских. Эту версию подтверждает быстрое опровержение со стороны самого главы Минрегиона.

Ранее пиарщики Чернышова уже пытались убедить общественность (или ее отдельных представителей), что он достоин главного кресла в Кабмине. СМИ писали, что он был одним из немногих приглашенных на закрытую вечеринку в честь дня рождения президента Зеленского якобы на квартире у Миндича. Также появлялась информация о дружбе жен Зеленского и Чернышова на фоне увлечения последней современным искусством. Приводились также аргументы того, что Чернышов якобы налаживает “мосты” между Офисом Президента и Ринатом Ахметовым (в качестве подтверждения приводили факты исключительной лояльности медиагруппы “Украина” к деятельности министра и пресс-релизам министерства).

Третья версия появления фейковой информации о замещении Кличко Чернышовым — игра на опережение и отвлечение внимания от участия министра в харьковских выборах, о чем недавно писали СМИ, а также от возможных связей с Владимиром Дидухом, который фигурировал в апрельских списках подсанкционных контрабандистов. “При чем тут Харьков и Фельдман, я занят политикой совершенно в другом регионе”, — как бы говорит министр Чернышов злопыхателям, которые показывают его роль в осенних харьковских выборах на стороне команды самого же Фельдмана. Кроме того не раз упоминалось и о крепких связях главы Минрегиона с нардепом от ОПЗЖ Александром Фельдманом, которые подпитывают и приватовцы в лице Миндича якобы по линии еврейских организаций, в которые входят и Фельдман, и Коломойский, и их окружение.

Четвертый вариант появления новостей о потенциальном противостоянии пары Чернышов — Кличко может быть связан с альтернативной площадкой для общения с региональными элитами, которую создают в Минрегионе в противовес Ассоциации городов Украины, возглавляемой Кличко. В Конгресс местных и региональных властей Чернышов может "заманивать" местных лидеров Государственным фондом регионального развития, объемы которого расширяют в несколько раз в ближайшие годы.

Как бы то ни было, эта информационная провокация не возымела должного эффекта, и по источникам в окружении главы Минрегиона, пиар-команда якобы получила задание искать новые поводы для упоминаний шефа в эфире.

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