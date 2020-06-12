Децентрализация в Украине: как изменится административно-территориальное устройство страны

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 12 июня в рамках реформы децентрализации ликвидировал 490 существующих районов и образовал 129 новых, а также определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных общин. Бюджет по новому территориально-административному устройству начнут формировать уже со следующего года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о позитиве и рисках такого "перекроя" Украины



Новое административно-территориальное устройство: положительные стороны

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает позитивом сам факт пересмотра "границ" районов. Но то, как это делается, называет одним сплошным минусом.

"Нам давно необходимо было оптимизировать административно-территориальное устройство, которое досталось в наследство от СССР, – подчеркивает эксперт. – Тогда всё формировалось по другим принципам – мобилизационным, в зависимости от наличия в регионе тех или иных промышленных предприятий. У нас были депрессивные районы, которые надо было укрупнять. Но точно не таким образом, как это сделало нынешнее правительство".

Игорь Рейтерович отмечает, что если децентрализация в прошлые годы проходила более-менее естественно, с обсуждениями на уровне громад, то сейчас всё сделали фактически насильственным путем.

"Нужно было изначально принять закон о местном референдуме, дав право местным жителям высказаться, где они хотят видеть админцентр, хотят ли они именно такой "перекрой". А у нас пошли просто административными мерами, – поясняет эксперт. – Об обещанном народовластии все резко забыли. Даже о том, которое было раньше… Как следствие – тут и там вспыхивают акции протеста. Те же жители Ирпеня возмущаются, что админцентр будет не там, а в куда меньшей Буче. И таких примеров по стране очень много. И это еще люди до конца не поняли, что происходит. А происходит то, что Украину "покроили" Кабмин, не прислушиваясь к мнению граждан. Понятно, не без подсказок местных "решал". Боюсь, что нас впереди ждут не просто акции протеста, но и столкновения на местах".

По мнению Игоря Рейтеровича, укрупнение районов в том виде, в котором это сейчас преподнесли, в подавляющем большинстве лоббировали местные "царьки".

"В этом смысле весьма показательны Одесская и Закарпатская области, – продолжает эксперт. – Местные "царьки" делали всё, чтобы сохранить экономически, политически, административный контроль над территориями, с которых кормятся много лет".

Среди рисков Игорь Рейтерович также называет огромный скачок безработицы, который мы получим в результате такой "реформы". Он считает, что будут "оптимизированы" медики, полицейские, а особенно госслужащие местного самоуправления. При этом никакой альтернативы Кабмин не предлагает, отмечает эксперт.

"Укрупленение делается, в том числе, с прицелом на грядущие местные выборы, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Ведь под новые районы привяжут избирательные округа. И те, кто при власти, постарается сделать "привязку" так, чтобы получить преимущество на выборах…. По факту всё приведет к колоссальному переделу власти на местах".

Новое административно-территориальное устройство vs экономическое развитие

Эксперт по вопросам регионального развития Игорь Дивчур подчеркивает, что вопрос административно-территориального устройства – это вопрос экономического развития территорий.

"С точки зрения регионального развития – реформа децентрализации важна, – отмечает эксперт. – Но остается открытым вопрос источников наполнения местных бюджетов и перераспределения ресурсов. Думаю, именно вокруг перераспределения ресурсов между региональными элитами будет идти основная борьба в рамках нового территориального устройства страны. И ближайшие местные выборы могут сильно повлиять на процесс внедрения админреформы".

Результаты местных выборов, считает Игорь Дивчур, сформируют основные тенденции данной реформы.

"Общины будут бороться за свои экономические права и финансовую самостоятельность от центра. Также усилится межрегиональное сотрудничество и внедрение инфраструктурных проектов", – прогнозирует эксперт.

Новое административно-территориальное устройство vs закон

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, образование и ликвидация районов, установление и изменение границ городов является компетенцией парламента.

"То есть, все действия Кабмина является не конституционными, – подчеркивает эксперт. – Единственная цель этой реформы – оптимизировать государственные субвенции на места и переложить бремя финансирования из государственного бюджета на местные… Также Конституция Украины не предусматривает существования такого звена самоуправления как ОТГ, поэтому без сопутствующих изменений в Конституцию – это больше напоминает аферу, чем взвешенное государственное решение".

Идея возложить на правительство полномочия определять административные центры территориальных общин не согласуется с положениями Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад", где закреплен другой порядок решения этих вопросов, отмечает Николай Мельник.

"В частности, исходя из содержания ст. 7 указанного Закона, определение административного центра ОТГ происходит по решению сельских, поселковых, городских советов, которые объединяются, – говорит эксперт. – При смене политической элиты, или при сильной критике данной реформы, власть спокойно может надавить на Конституционный суд Украины. И КСУ признает изменения в закон о местном самоуправлении от 08.05.2020 года не соответствующими Конституции. Что даст повод отменить сегодняшнее решение Кабмина".

Ранее "Комментарии" писали, что Украина переходит к новому этапу децентрализации. На заседании Кабмина сегодня, 12 июня, решили сократить количество районов до 129. Соответствующее предложение члены правительства поддержали.

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