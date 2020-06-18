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"Аваков уступит место любому, кто справится лучше него", - Геращенко

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что министр Арсен Аваков не держится за должность, как об этом утверждают в обществе

сегодня, 18:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Аваков уступит место любому, кто справится лучше него", - Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что его непосредственный начальник Арсен Аваков не считает себя вечным министром и не держится за занимаемое кресло. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, Геращенко подчеркнул, что Аваков готов уступить место любому кандидату, который окажется лучше него в области правоохранительных структур.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", - заключил зам министра. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде инициировали рассмотрение отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Пока комитет лишь рекомендовал включить это постановление в повестку дня сессии, но еще не рассматривал. По регламенту, постановление должны включить в повестку дня автоматически, если есть решение комитета. Соответственно, на следующем заседании будем рассматривать это постановление по сути и давать свою оценку", - рассказал глава правоохранительного комитета парламента. 


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/669604.html
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