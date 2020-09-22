"Неваляшка" украинской политики: карьерный путь Олеся Довгого

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Народный депутат Украины Олесь Довгий

В украинском политикуме не так много людей, подобных народному депутату Украины VIII-IX созывов Олесю Довгому. Несмотря на обилие скандалов, тянущихся за этим политиком, он не исчез с горизонта. Напротив, в 2014 году Олесь словно птица феникс восстал из пепла небытия и до сих пор остается в политике.



Безбедная столичная молодость

Олесь Довгий относится к той когорте людей, которых в обществе принято называть "мажорами". Его отец Станислав Довгий – в прошлом руководитель "Укртелекома" и Госкомсвязи, народный депутат двух созывов, президент Малой академии наук Украины, член президиума НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, член-корреспондент АПН Украины. Мать Лариса Довганя – кандидат философских наук, профессор Киевской национальной консерватории, старший научный сотрудник Института философии НАН Украины. Известен и дед политика, Алексей – писатель и поэт.

Олесь родился в 1980 году, в 1997-м окончил столичную школу №58, и тогда же, как гласит его биография на официальном сайте, начал работу референтом Украинской ассоциации молодых юристов. Спустя три года 20-летний Довгий стал секретарем ассоциации, затем трудился научным сотрудником в ряде вузов. Интересно, что высшее образование в Национальном авиационном университете политик получил в том же году, когда стал ученым – в 2001-м. Что является тому причиной – поразительная гениальность или связи семьи – неизвестно. В 2002 году Довгий получил диплом Киевского национального экономического университета.

Но, как оказалось, работа научным сотрудником, а с декабря 2005-го – советником Государственного департамента интеллектуальной собственности, не слишком прельщали 25-летнего Олеся. Поэтому он решил заняться политикой.

Второй человек в Киеве

Уже в апреле 2006-го года Олесь Довгий добился феноменального успеха. Сперва молодой человек, которому еще не исполнилось 26-ти, был избран депутатом Киевского горсовета, а затем – его секретарем, став таким образом вторым человеком в официальной иерархии мэрии столицы. Причем "за" высказались все, принявшие участие в голосовании, 65 депутатов.

Такое единодушие депутатского корпуса чрезвычайно пригодилось мэру и самому Олесю в будущей деятельности, когда избранники киевлян без ропота и малейшего обсуждения отдавали голоса в пользу любых решений "молодой команды" Леонида Черновецкого. Наиболее скандальной в этом смысле стала сессия 1 октября 2007 года, где рассматривалось 700 вопросов, 2/3 из которых касались выделения земли. Несмотря на это, депутатам на такой труд потребовалось всего 4 часа. Уже тогда оппоненты мэра и секретаря горсовета заявили о массовых земельных махинациях, согласно которым в руки подставных лиц и контор попали не менее 1000 гектаров столичной земли.

Заявления оппонентов столичной власти поддержал Шевченковский районный суд весной 2008 года, запретив выполнять решения сессии до рассмотрения иска тогда еще не мэра, а депутата Киевгорсовета Виталия Кличко. Да и сам горсовет периодически пересматривал свои прежние решения по земельным вопросам. Тем не менее сам Довгий продолжал переигрывать оппонентов, добиваясь нужных для городской власти решений на сессиях.

Оппоненты не раз ставили вопрос об отставке Олеся Довгого, но эти попытки постоянно проваливались, а в 2008-м году он был переизбран на пост секретаря горсовета. Пожалуй, наибольшими пощечинами оппонентам секретаря горсовета стали 15 июля 2010-го и 31 марта 2011-го. Две попытки снять Довгого (причем, первую инициировал он сам, а вторую – тогдашний глава КГГА Александр Попов) провалились. Градоначальник также обвинял своего предшественника в миллиардных хищениях.

Как бы то ни было, уже в апреле 2011-го Олесь Довгий подал в отставку с поста секретаря горсовета столицы и ушел из политики. Как ни удивительно, но, несмотря на многочисленные обвинения оппонентов, у правоохранителей претензий к нашему герою не оказалось.

Между тем, уже в 2014-м году депутат столичного горсовета Татьяна Мелихова заявила, что согласно предварительному отчету временной контрольной комиссии по вопросам проверки легитимности решений Киевсовета, команда Леонида Черновецкого нанесла ущерб Киеву на сумму в 70 млрд грн. В том числе без конкурса было передано более 3000 гектаров земли (только 1 октября 2007-го подставным жилищно-строительным кооперативам передали более 1500 гектаров).

Уже осенью 2012 года Олесь Довгий попытался вернуться в большую политику, баллотируясь в Верховную раду по мажоритарному округу №214 в столице. Хотя новостью это не стало – разговоры начались еще в начале года. А фактически все лето кандидат провел на Днепропетровщине, по мнению оппонентов, буквально "засевая" район "политической гречкой" по примеру Леонида Черновецкого.

Но это не помогло, по результатам голосования 28 октября Довгий занял второе место с 33,52% голосов избирателей, уступив кандидату от УДАРа Виктору Чумаку (38,91% голосов). После этого почти на два года политик выпал из информационного пространства.

Олеся Довгий и его связи с Порошенко

В украинскую политику Олесь Довгий вернулся неожиданно и с триумфом. На парламентских выборах 26 октября 2014-го года он победил на мажоритарном округе №102 в Кировоградской области, набрав в 2,5 раза больше голосов, чем его ближайший оппонент.

Как вариант объяснения этого – вероятная поддержка Довгого со стороны власти. Во всяком случае, в сентябре 2015-го он пополнил ряды депутатской группы "Воля народа", за которой прочно закрепился шлейф политсилы, действующей в интересах тогдашнего президента Петра Порошенко.

Еще сильнее этот шлейф закрепился во времена скандала с "пленками Онищенко", когда экс-нардеп из той же "Воли народа" Александр Онищенко, бежавший из Украины, опубликовал аудиозаписи, где шла речь о якобы вымогательстве денег Петром Порошенко и различных политических и экономических махинациях.

Первым был опубликован разговор Александра Онищенко с Олесем Довгим, который, по словам нардеп-беглеца, должен был договориться с ним, действуя в интересах президента. В пользу этого говорил тот факт, что первый замглавы фракции БПП в Раде и неформальный "куратор" президентской политсилы в парламенте Игорь Кононенко с 2006-го являлся депутатом Киевсовета от блока Черновецкого, то есть был прекрасно и давно знаком с Довгим.

Сам Довгий подтвердил "Украинской правде" факт встречи с Онищенко в Лондоне, но заявил, что приехал туда по его просьбе как секретарь группы "Воля народа" и желая помочь матери беглеца, которой грозила тюрьма. В связи с этим общением Довгим заинтересовалось НАБУ, пригласив его в качестве свидетеля.

Летом 2017-го года Олесь Довгий уже числился в списке пяти нардепов, которых тогдашний генпрокурор Юрий Луценко намеревался лишить депутатской неприкосновенности – политику все-таки припомнили обвинения в земельных махинациях на посту секретаря Киевгорсовета.

11 июля 2017-го года Довгий стал одним из трех парламентариев, которых коллеги решили лишить депутатской неприкосновенности. Два месяца спустя, 22 сентября, нардепу вручили официальное подозрение, однако спустя еще два месяца Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в связи "с отсутствием состава преступления". Правда, Юрий Луценко заявил об открытии нового уголовного дела, но ничего за этим заявлением не последовало.

Затем нардеп снова исчез из информационного пространства, очевидно сосредоточившись на семье. Во всяком случае, 27 мая 2019 года он стал отцом.

При новой власти Олесь Довгий также сумел найти свое место, вновь уверенно победив на том же округе №102, и в этот раз оставшись внефракционным депутатом. В Верховной Раде IX созыва политик стал председателем подкомитета по вопросам медицинского страхования комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Свои обязанности парламентарий воспринимает достаточно серьезно – из 14-ти предложенных им законопроектов 12 относятся к сфере медицины. К примеру, он предложил ввести страхование пациентов от халатности медиков. Также в своих депутатских запросах Олесь Довгий поднимает вопросы благосостояния украинцев. Правда, при этом нардеп пропустил почти четверть заседаний ВР – 27 из 121.

Ценитель прекрасного и успешный бизнесмен

Олесь Довгий не только опытный политик, но и успешный бизнесмен, а также весьма состоятельный человек.

Еще в 2008-м году изданию "Главред" Довгий заявил, что первые деньги он заработал, будучи причастным к рынку ценных бумаг, фондовому рынку и рынку недвижимости. По данным СМИ нардеп является партнером в семейном бизнесе, который касается девелопмента, частной медицины, продуктов питания и продажи элитной электротехники. Группа Олеся Довганя является партнером сети медицинских клиник "Добробут". На сегодня, кроме недвижимости и девелопмента, в семейном бизнесе Довгих осталось продуктовое направление, связанное с импортом премиальных продуктов питания, а также сеть магазинов элитной электротехники Bang & Olufsen. Также вместе с партнерами Довгий основал один из первых интернет-провайдеров и компанию "Синергия", которая первой в Украине начала продажу рекламы в кинотеатрах и учредила первый в стране интернет-магазин по продаже аудио- и видеоконтента.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, отец нардепа Станислав Довгий имеет отношение более чем к 20-ти фирмам, сосредоточенным, главным образом, в столице. Сам нардеп являлся или до сих пор является совладельцем десяти коммерческих структур.

Согласно декларации о доходах, имуществе и материальных активах, собственной недвижимостью нардеп обзавелся только в 2019-м году, купив в Киеве за 21 млн грн квартиру, площадью 413 квадратных метров. Также он владеет жилым домом усадебного типа в 192 квадратных метра в Богуславском районе Киевской области и четырьмя земельными участками, общей площадью в 8576 квадратных метров. Гражданской супруге политика Ирине Миненковой принадлежат квартира в столице в 106 квадратных метров и 760 "квадратов" земли в области. Часть недвижимости нардеп арендует или имеет право там проживать.

В плане автомобилей нардеп достаточно скромен. Лично он владеет лишь девятилетним авто марки "LEXUS" и арендует трехлетний "LAND ROVER". Также в собственности политика есть коллекция из десятков картин, ювелирных изделий и наручных часов.

Что же касается бизнеса, то нардеп отразил в своей декларации конечную собственность над 19-ю коммерческими структурами, главной из которой являются 90% ООО "КВ-Менеджмент", которое занимается недвижимостью, оптовой торговлей, ресторанным хозяйством и прочим.

Многочисленные коммерческие структуры Олеся Довгого – его главный источник доходов за 2019-й год – 6 млн 48 тыс. грн, в то время как зарплата нардепа составила всего 529 929 гривен. Еще 20 418 гривен политик заработал в виде банковских процентов. Его гражданская супруга Ирина Миненкова в виде процентов получила 1205, и 998 300 гривен – за частное предпринимательство, зарегистрировавшись в 2017-м году, как консультант в вопросах бухгалтерии и налогообложения.

На счетах в банках политик хранит 76 592 евро, 14 036 долларов и 1 млн 195 тыс. 947 гривен. А в виде наличных – 30 тысяч фунтов стерлингов, 10 100 евро, 190 700 долларов США и 5 млн 301 тыс. 200 грн. Ирина Миненкова хранит в банках 2118 евро, 209 долларов и 6507 гривен, а наличными имеет 40 тысяч евро, 30 тысяч долларов и 720 тысяч гривен.

Хотя доходы и активы нардепа велики, но судя по перечню расходов, они также немалые. Например, один налог на доходы физлиц составил 979 560 гривен. Или взять хотя бы многочисленные покупки недвижимости, которые Довгий сделал в 2019-м году. Если верить политику, квартиру в столице за 21 млн грн он купил в долг, и по состоянию на 27 мая был должен еще 13,5 млн грн. Впрочем, 27 июля Долгий выплатил 4,5 млн грн задолженности, тем самым снизив последнюю до 9 млн грн.

Напомним, ранее "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, изучали в биографию Ярослава Дубневича. Также мы покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.



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