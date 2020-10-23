Золото партий: как отечественные партии прячут своих спонсоров

Каждая избирательная кампания – это не только борьба кандидатов, их идей и предвыборных технологий, но, прежде всего, схватка финансовых ресурсов. И хотя последние несколько лет государство пытается сделать финансирование политических партий более прозрачным – предоставляет парламентским партиям государственное финансирование и обязывает политсилы за это отчитываться, – на деле все остается по-прежнему тайной за семью печатями.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Скандал за скандалом

В 2015 году Верховная Рада Украины IX созыва приняла закон, согласно которому политические партии, прошедшие в парламент, получали государственную компенсацию расходов из бюджета. Кроме того партии обязывались подавать информацию об источниках финансирования, которая становилась доступной для общественности.

Уже в 2017-м на основе этих отчетов вспыхнул первый скандал. СМИ выяснили, что основным спонсором партии "Батькивщина" являются физические лица, чаще всего пенсионерки, которые на самом деле никаких средств не перечисляли.





Летом в отношении политической силы было открыто уголовное производство, и Печерский суд обязал ГПУ расследовать финансирование партии. Правда, закончилось это ничем. С тех пор партия регулярно оказывается в центре скандалов из-за непрозрачного финансирования (в 2018 и 2019 г.г.).





Согласно отчетам, политсилу массово "поддерживали гривной" рядовые украинцы – пенсионеры, кассиры супермаркетов и даже безработные.

Сама Юлия Тимошенко, будучи в 2019 году кандидатом в президенты Украины, то заявляла о провокациях спецслужб, то объясняла перечисления от подставных лиц тем, что реальные спонсоры, опасаясь "репрессий", перечисляют деньги от лица родственников.

В конце 2019-го "Батькивщина" оказалась в эпицентре скандала: СМИ сообщили о спонсировании партии неизвестными жителями маленьких сел, студентами, безработными, работниками исправительных колоний и фиктивных фирм.

В декабре законодательство в сфере отчетности и финансирования политической партии было дополнено принятием закона о противодействии политической коррупции. Согласно документу, финансирование партий для спонсоров было упрощено. Например, стало возможным осуществлять взносы онлайн. Кроме того, это было разрешено делать лицам, имеющим долги, и компаниям, в собственниках которых были депутаты, в том числе народные. Также отменили заявления о соответствии взносов в поддержку политсил (до этого доноры партий должны были обязательно их предоставить банкам). А самим партиям разрешили подавать финансовый отчет не в "бумажном", а в электронном виде.

Надо сказать, что и "Батькивщина", и другие политические силы, сделали соответствующие выводы из предыдущих скандалов и изменений в законодательстве.

Молчание – золото, когда молчишь для НАПК

Согласно отечественному законодательству осуществлять мониторинг партийных финансов должно Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которому украинские политические силы обязаны сдавать отчеты о текущем финансовом состоянии.

До "либерализации" партии достаточно регулярно отчитывались о своем материальном положении. Правда, и в прежние годы встречались те, кто подавал нулевые декларации или вовсе их не подавал, но при этом вел активную политическую деятельность. Однако изменения в законодательстве позволили некоторым партиям, претендующим на роль фаворитов на будущих местных выборах, и вовсе перестать отчитываться о своих финансах.

Согласно последним социальным опросам "Социологической группы "Рейтинг", условный 5% барьер на будущих местных выборах преодолевают пять украинских партий: "Слуга народа" — 17,2%, "Оппозиционная платформа — За життя" — 12,6%, "Европейская солидарность" — 11,7%, "Батькивщина" — 7,5% и "За майбутнє" — 7,2%.

Президентская партия "Слуга народа" с начала 2020 года так ни разу и не подала отчеты в НАПК о собственном финансовом состоянии, хотя это нужно делать ежеквартально. Возможно, причиной тому тот факт, что по данным Комитета избирателей Украины и согласно отчетам в 2019-м она оказалась на втором месте по расходам за год, потратив 479 млн. грн. Лидером тогда стала Радикальная партия Олега Ляшко, которая продолжает подавать отчеты.

Четыре остальных фаворита будущих местных выборов — "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє" — подали отчеты в НАПК о собственном финансовом состоянии только за 1-й квартал 2020 года. Таким образом, о том, откуда отечественные политические силы черпают денежные средства для избирательных кампаний в регионах украинцы смогут узнать только после выборов.

Но кое-какие выводы можно сделать уже сейчас.

"Батькивщина": больше никаких взносов, финансирует только государство

Скандалы с "донорами", в которые попадала политсила Юлии Тимошенко с 2017 года, очевидно, запомнились партии. Во всяком случае, если верить отчету за 1-й квартал 2020 года ни одного взноса от физического или юридического лица в январе-марте "Батькивщине" не поступило. Впрочем, это оказалось ни к чему, ведь по итогам выборов, и как парламентская партия в 1-м квартале партия получила из госбюджета 93 млн 880 тыс. 822 грн. Из них 6 млн 666 тыс. 525 грн пошли на счет для финансирования уставной деятельности партии и 87 млн 214 тыс. 297 грн – на компенсацию расходов по предвыборной кампании. Расходы партии на осуществление ее деятельности в 1-м квартале оценили в 28 млн 71 тыс. 945 грн, еще 7 млн 468 тыс. 329 грн составили партийные обязательства.

"Европейская солидарность": бухгалтер-миллионер и глюк в банках на 1,7 млн грн

Аналогичная ситуация, когда основа материального благополучия зиждется на бюджетных средствах, и у "Европейской солидарности". Она получила из госбюджета 109,641 млн грн, из которых на компенсацию расходов по предвыборной кампании пришлись 99,494 млн грн. На осуществление своей уставной деятельности партия экс-президента потратила 14,705 млн грн, причем больше половины из них – 7 млн 567 тыс. грн — пришлось на содержание местных партийных организаций. Еще 9,974 млн грн "Еропейская солидарность" осталась должна.

Но в отличие от "Батькивщины", у нее таки оказались верные сторонники, поддержавшие партию гривной. ФЛП Оксана Шаргородская перечислила 20 января на счета политсилы 69 300 гривен. Оксана Витальевна — директор и собственник ЧП "Евроконсалтинг" и параллельно – ФЛП, занимающееся оказанием консалтинговых услуг в сфере бухгалтерского учета. Женщина не впервые помогает "Евросолидарности". Она осуществляла платежи в ноябре и декабре 2019 года, правда тогда эти суммы были куда весомее — 500 000 и 597 000 гривен соответственно. Судя по всему, бухгалтерские услуги в Украине более, чем выгодное занятие.

И если взять во внимание 1 млн 738 тыс. 535 грн, которые, как написано в отчете, "пришли на счета партии ошибочно", это явно не все спонсоры.

К примеру, Кристина Блинник из Сумской области 22 ноября и 6 декабря 2019 года 8 раз переводила на счета партии различные суммы: от 29 до 40 тыс. грн, которые ей были возвращены в январе-феврале. Женщина занимается бизнесом – грузовыми автоперевозками в Сумской области.

22 ноября три платежа на общую сумму в 100 тысяч гривен пытался осуществить некий Гижко А. П. из Винницкой области, и тут шансов на обычную банковскую ошибку мало. Ведь, судя по всему, речь идет о руководителе Винницкой территориальной организации партии "ЕС" Андрее Петровиче Гижко.

В целом за 22 ноября и 6 декабря были осуществлены 33 платежа на сумму от 20 до 149 тыс. грн от 12 физических лиц на общую сумму в 1 млн 738 тыс. 535 грн. Но все деньги были возвращены отправителям.

И хотя Оксана Шаргородская также осуществляла платежи в 2019 году 22 ноября и 6 декабря, по "удивительному" стечению обстоятельств, ее деньги прошли. Такая вот "аномалия".

ОПЗЖ: реклама себя любимых за бюджетные средства и деньги от Медведчука

Как и у других парламентских партий, основные поступления у ОПЗЖ приходятся на бюджетные средства. Из 70,943 млн грн на компенсацию предвыборных расходов было потрачено 60,309 млн грн. Израсходовала партия на уставную деятельность 63,163 млн грн. Из них по отчету 60,961 млн грн пришлись на рекламу политсилы по телевидению.

Что до взносов физических лиц на счета партии, то ее на 971 000 гривен профинансировали три человека, причем львиную их долю (902 тысячи гривен) внес лично Виктор Медведчук — глава политсовета и председатель стратегического совета политсилы.

21 000 гривен вложил директор Ассоциации "Украино-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич, (сама компания, по данным YouControl, принадлежит другому председателю партии ОПЗЖ — Вадиму Рабиновичу).

Еще 48 тысяч поступило от некого Сергея Юрьевича Жуковского (возможно, речь идет о руководителе киевской охранной компании ООО "Топгард универс", известной на рынке охранных услуг столицы).

Если говорить о расходах, то больше всего – 24,01 млн грн — в феврале-марте 2020 года ОПЗЖ потратила на оплату производства и размещения рекламы на телеканале "112-Украина". Еще 19,5 млн грн пришлись на телеканал "NEWSONE" и 16,5 млн – на телеканал "ZIK".

"За будущее": 100 тысяч, да и те от Коломойского

Последняя партия-фаворит будущих местных выборов – "За будущее", не является парламентской, и потому лишена возможности получать деньги из госбюджета. Ее возможности, если верить все тому же единственному партийному отчету за 1-й квартал 2020 года, крайне скромны – всего 100 тысяч гривен. Эти деньги пришли на партийный счет 13 марта 2020 года от ООО "Милениум-2018".

По данным СМИ, фирма относится к сфере влияния одиозного Игоря Коломойского, чьим политическим проектом именуют политсилу, а ее главу Игоря Палицу давно считают человеком олигарха.

Любопытно, что ООО "Милениум-2018" параллельно осуществляет взносы и в другую политсилу — в детище Игоря Коломойского, партию "УКРОП", которой компания в тот же день, 13 марта, перечислила также 100 тысяч гривен.

Также в отчете партии не говорится ничего о принадлежащем политсиле имуществе в виде недвижимости или транспорта, что более чем странно для партии, претендующей на хороший результат на местных выборах 25 октября.

Десятки миллионов гривен на выборы из ниоткуда

Нежелание партий отчитываться об источниках своих поступлений и расходах пока не дает возможности узнать тайны касс фаворитов местных выборов. Но некоторую информацию все же можно найти.

Так, по данным общественного движения "Чесно", с 1 сентября на политическую рекламу в соцсети Facebook украинские партии потратили более 2,5 млн дол. США, причем рекордсменом (203 тысячи долларов) является партия "За будущее".

Для сравнения, "Слуга народа" потратила в полтора раза меньше – 137 тысяч долларов. Затем идут "ЕС" — 46 тысяч долларов, ОПЗЖ – 39 тысяч долларов, "Победа Пальчевского" — 38 тысяч долларов, "Пропозиция" — 38 тысяч долларов и "Батькивщина" — 25 тысяч долларов.

Не скупятся на деньги по данным "Чесно" и отчетам Киевской городской избирательной комиссии и кандидаты в столице. Так, кандидат в мэры от "Слуги народа" Ирина Верещук потратила на рекламу более 22 млн грн, из которых 14,7 млн пришлись на телерекламу. Весь же избирательный фонд составляет более 25 млн грн. и был оплачен Киевской городской организацией "СН". При этом сама столичная организация политсилы задекларировала на выборы 6,7 млн грн.

В то же время партия "УДАР" со 2 по 14 октября потратила почти 46 млн грн. Из них 33 млн были израсходованы на рекламу в телеэфире, 6,2 млн грн – на наружную рекламу, 4,6 млн грн – на интернет-рекламу и 1,6 млн – на печатную продукцию. Общий размер избирательного фонда партии мэра составляет 48,626 млн грн, которые указаны как "собственные средства" партийной организации. Их изначальное происхождение неизвестно.

Как пишут "Чесно", один из наиболее активно рекламируемых кандидатов в столичные мэры Андрей Пальчевский также не спешит делиться происхождением своих средств. Его собственная партия "Перемога Пальчевского" за 2-й квартал 2020 года отчиталась о наличии офиса, ноутбука, стола и двух стульев, 7300 гривен спонсорской помощи и нулевых других финансовых поступлений. Как писали "Комментарии", основным спонсором партии и кандидата давно называют "смотрящего" за Киевом Вадима Столара.

Окончательно же расходы столичных партий и кандидатов станут ясны после выборов и подачи окончательных отчетов.

Напомним, ранее журналисты "Комментариев" вместе с экспертами выясняли, чего хотят украинцы от местных выборов.

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