Квартиры, машины и миллионы в декларации: что может заставить Артема Культенко завершить карьеру политика

На днях стало известно, что народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Культенко, вопреки слухам и прогнозам некоторых политологов, не станет руководителем избирательной кампании на местных выборах от своей политсилы. Более того, ему не доверили даже региональные ячейки партии ни в Киеве, ни в Киевской области. Несмотря на положительный опыт Культенко на парламентских выборах, решение отстранить его от важных задач на местных может стать правильным для "Слуги народа", ввиду неоднозначной репутации нардепа.

Артем Культенко известен своей активностью в соцсетях – нардеп регулярно публикует не только на личной странице в Facebook, но и на официальной депутатской, посты, посвященные всевозможным православным праздникам. Политик приправляет свои посты красочными иллюстрациями, а иногда даже выходит в стрим-эфиры по случаю праздника. С 2016 года Культенко был послушником Киевской духовной семинарии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Последняя, как известно, является одним из ключевых инструментов пропаганды в стране-агрессоре.

Согласно информации на сайте заведения, семинария - среднее богословское учебное заведение с 4-летним сроком обучения, которое готовит священнослужителей, а также церковнослужителей согласно стандарту духовного образования УПЦ. В Семинарию принимаются лица мужского пола православного вероисповедания, которые имеют полное среднее образование, а выпускники семинарии могут быть возведены в священный сан. Таким образом, примерно в этом году Артем Культенко должен как минимум получить свой богословский диплом.

Учитывая этот факт, было удивительно наблюдать на его странице в Facebook фото с летнего отдыха с подписью "Лето". В очках Porsche Design ориентировочной стоимостью около 5-7 тыс. грн. отражаются длинные ряды лежаков, при этом сам Артем Культенко, судя по всему, разместился на индивидуальном помосте с кроватью, отгороженной от других посетителей пляжа деревянными перилами. Где именно отдыхает народный избранник, он не указал – геотег на фото отсутствует. Однако удовольствие это явно не из дешевых. Более того, это может любой заграничный курорт из тех, где не было слишком больших ограничений на въезд, например, острова в Карибском море или Индийском океане.





В этой связи уместно будет вспомнить о том, чем занимался Культенко до избрания в парламент и на какие деньги он живет. Культенко связывают с "королем незаконных МАФов" Романом Солодким, который был активным членом "Партии регионов" и появлялся на фотографиях с пророссийской символикой – георгиевской лентой. Солодкий – руководитель общественной организации "Гражданский корпус", которая поддерживает Артема Культенко. Последний, в конце концов, и сам стал членом этой организации. Летом 2019 года "Гражданский корпус" провел акции протеста киевских МАФовиков. Также Культенко вместе с Солодким являются соучредителями еще одной общественной организации – "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" (ОО "СИТИ М.КИЕВА"). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковкам.

Стоит заметить, что Культенко в 2014 году пытался стать депутатом от "Партии ветеранов Афганистана". Он баллотировался в Киевский городской совет, но не прошел. Примечательно, что Культенко отстаивал интересы участников войны 1979-1989 годов, хотя сам родился в 1984 году.

Декларация Артема Культенко выглядит впечатляюще. За душой у нардепа не только три квартиры, три элитных машины (две Вольво и Тойота Секвойя), россыпь ювелирных изделий и дорогих часов, но и около 1 млн долл. и 1 млн грн наличными.

Очевидно, что сегодня Культенко нужно определиться, будет ли он дальше работать в комитете по вопросам регламента и депутатской этики в Верховной Раде, либо же посвятит себя полностью богословию. Во втором случае ему не придется подавать декларацию и отчитываться о каждом своем шаге. Не исключено, что решение уже принято и вскоре Артем Культенко последует примеру Святослава Вакарчука и покинет парламент в пользу проповедей для паствы УПЦ (МП). Возможно, именно этим и объясняется его отстранение от всех задач в "Слуге народа", связанных с местными выборами осенью 2020 года.

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