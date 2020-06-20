Переселенцы в Украине: что изменилось за год правления Зеленского

Накануне Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, стало известно, что в мире насчитывается 79,5 млн человек, вынужденно покинувших свои дома. Около 1,5 млн из них – это жители Донбасса и Крыма, ставшие переселенцам в результате российской агрессии. Издание "Комментарии" разбиралось, как изменилась жизнь украинских ВПЛ (внутренне перемещённых лиц) за год правления нового президента – Владимира Зеленского.



Переселенцы в Украине: позитивные моменты

Переселенцы, а также озабоченные их проблемами правозащитные и общественные организации возлагали большие надежды на Зеленского. Он много говорил о необходимости скорейшего мира на Донбассе, о важности решения проблем ВПЛ. С миром пока не сложилось. А вот определенные шаги навстречу переселенцам новая власть, в отличие от предыдущей, сделала. Пусть глобальными эти шаги назвать нельзя.

Правовой аналитик благотворительного фонда (БФ) "Право на защиту" Элина Шишкина первым позитивом для переселенцев (из имевших место за последний год) называет принятие Избирательного кодекса. Тот наконец-то содержит нормы о возможности голосования ВПЛ на местных выборах.

"Напомню, что последние пять лет переселенцы могли выбирать лишь президента и половину парламента (по партийным спискам), однако не могли избирать городские советы и мэров городов. Сейчас такое право у них уже есть", – отмечает Элина Шишкина.

Еще одним плюсом, по ее словам, можно назвать изменения в порядке пересечения линии разграничения через КПВВ и, соответственно, перевозки товаров.

"Если раньше было разрешено перевозить только те товары и в том количестве, которое была указана в приказе МиВОТ, то благодаря принятию Приказа профильного министерства от 18.11.2019 г. был создан просто список товаров, запрещенных для перевозки. Поэтому на самом деле этот перечень сейчас значительно шире, чем был", – поясняет аналитик БФ "Право на защиту".

Позитивным сдвигом можно, по мнению Элины Шишкиной, назвать тот факт, что в государственном бюджете на 2020 год появилась строка расходов по выплате компенсаций за разрушенное жилье.

"Правда, следует отметить, что финансирование этой программы было сокращено вдвое в апреле 2020 года в связи с созданием фонда по борьбе с коронавирусом. Поэтому сейчас объем госрасходов на программу компенсации составляет лишь 20 миллионов гривень", – говорит аналитик.

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко выделил и другие позитивные моменты:

– увеличение финансирования в 2019 году программ Держмолодьжитла и внедрение новой программы льготного кредитования ВПЛ/ООС;

– улучшение условий на КПВВ в Донбассе и при въезде в Крым;

– принятие закона, который дает детям-ВПЛ право на бесплатное питание в учебных заведениях;

– создание позиции вице-премьер-министра по реинтеграции, как и выделение профильного министерства по этим вопросам;

– улучшающуюся координацию между различными акторами: гражданскими организациями, экспертами, правительством и самими переселенцами.

Кроме того, правительство в июне одобрило постановление, предусматривающее продолжение выплат ВПЛ (для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг), которые не трудоустроились во время карантина.

Переселенцы в Украине: фактор выборов

В мае Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение, позволяющее голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, при этом смена места голосования будет завершена на пятый день с начала избирательного процесса. И это тоже имеет прямое отношение к ВПЛ.

"После внесения изменений в закон "О государственном реестре избирателей", ЦИК приняла постановление "О порядке рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса на другой, чем адрес зарегистрированного места жительства". Это позволит с помощью подачи заявления по месту фактического проживания голосовать по другому адресу, – поясняет эксперт Украинского института политики Ева Антоненко. – Нововведение распространяется не только на ВПЛ, но и на всех граждан, которые не проживают по адресу прописки. Что касается непосредственно переселенцев, то важным является то, что если раньше они могли голосовать только на общенациональных выборах, то теперь смогут голосовать и за отдельных мажоритарщиков".

Нововведения, по мнению эксперта УИП, приняты с запозданием. Но хорошо, что их хотя бы сейчас приняли. Ведь они дают возможность реализовать закрепленное в ст. 70 Конституции право голоса, которое нарушалось в отношении ВПЛ. Принятое же постановление выравнивает граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, в избирательных правах.

"Изменить адрес голосования можно будет с помощью подачи одной из справок: справки о постановке на учет ВПЛ, договоре об аренде жилья, праве собственности на жилье и так далее. Вероятно, переселенцы в данном случае будут использовать именно справку о постановке на учет, потому что рынок аренды жилья в Украине в значительной степени теневой", – отмечает Ева Антоненко.

Возможность ВПЛ голосовать за мажоритарщиков приведет, по мнению эксперта УИП, к повышению репрезентативности проводимых выборов.

"На них придет большее количество избирателей, что может изменить политическую раскладку на местах, – поясняет Ева Антоненко. – Особенно там, где проживает наибольшее количество представителей ВПЛ. К примеру, в том же Киеве (согласно данным Министерства соцполитики, в столице зарегистрировано около 160 тыс. ВПЛ – ред.). Переселенцам так долго не давали возможности полноценно реализовать право голоса, вероятно, именно по этой причине. Ориентировочно, больше всего выиграть от их голосования смогут партии бело-голубого толка и носители их идеологии".

PR-консультант Иван Толкачев считает, что в наиболее насыщенных переселенцами подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, где на учете состоит более 510 тысяч и более 280 тысяч ВПЛ соответственно, сюрпризы вряд ли возможны. Ведь электоральное поле там достаточно традиционно.

Да и в Киеве, где избирательные расклады всегда непредсказуемы, голоса переселенцев вряд ли станут той силой, которая как-то повлияет на результаты выборов градоначальника или Киевсовета.

Но сам факт возвращения ВПЛ полноценного права голоса, безусловно, отраден.

Переселенцы в Украине: нерешенные вопросы

К сожалению, немало проблем ВПЛ остаются "замороженными" – почти как конфликт на Донбассе.

"До сих пор нерешенным остается вопрос относительно механизма компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, – отмечает аналитик БФ "Право на защиту" Элина Шишкина. – Изменения к Постановлению Кабмина №947 касательно этого важного момента до сих пор разрабатываются. А тот механизм, который был введен в прошлом году постановлением правительства №623, является неэффективным и недействующим".

Среди других нерешенных проблем Элина Шишикина называет:

– отсутствие внесудебного механизма регистрации фактов рождений и смертей на временно оккупированных территориях;

– отсутствие механизма выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях (в феврале ВР провалила соответствующий законопроект; на данный момент для получения выплаты украинцы, которые проживают в ОРДЛО, должны пройти процедуру верификации, которая позволит получать выплату непосредственно на банковскую карту);

– дискриминационные ограничения для получения пенсий внутренне перемещенными лицами;

– отсутствие льгот для детей, которые пострадали от военных действий и вооруженных конфликтов и программ психологической реабилитации для них.

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко среди негативных моментов отмечает так и не решенный вопрос выплаты пенсионных долгов по Постановлениям Кабмина 335/788. А в условиях кризиса вследствие коронавируса перспектива его решения откладывается на неопределенный срок. Также, по словам эксперта, после ревизии бюджета вышеупомянутый Держмолодьжитло лишился своего и без того небольшого бюджета на программу "Доступное жилье".

"Из наиболее актуальных проблем – плохо продуманные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на КПВВ с временно оккупированной территорий, из-за которых огромное количество людей лишились возможности переместиться через линию разграничения. Сейчас эта проблема только начинает решаться", – добавляет юрист-аналитик.

Михаил Фоменко напоминает, что за последний год правительство поменялось. И для результативной работы приходится заново выстраивать коммуникацию с органами государственной власти.

"Однако желание работать над вызовами у представителей новой (уже второй) команды есть. И я надеюсь, что мне не придется менять свое мнение", – резюмирует юрист.

Традиционно остро стоит вопрос жилья, который не удавалось решить ранее и вряд ли удастся теперь, в разгар кризиса. Между тем, 10 октября во время пресс-марафона Зеленский обещал обеспечить переселенцев жильем. По его словам, нужно или договариваться об этом с застройщиками, или предоставлять жилье в лизинг (аренду с правом выкупа).

"Такой вариант может подойти тем, кто имеет доходы или занимается бизнесом. Переселенцы, у которых ничего нет, должны получить жилье бесплатно", – подчеркивал президент. – Мы должны встречаться с мэрами, губернаторами, ключевыми игроками в строительном бизнесе".

Планы, если они и были, пошли прахом… Впрочем, точечно жилье то тут, то там, переселенцам предоставляют. Так, в мае в ходе визита в Луганскую область Зеленский осмотрел в Золотом жилье, которое было подготовлено для ВПЛ за счет государственных средств. Но всё это (тогда речь шла о практически готовых 10 квартирах и еще пяти – на очереди) – капля в море по сравнению с реальными потребностями.

Переселенцы в Украине: переговорные игры

Еще в прошлом году Зеленский заявлял, что в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске должны принимать участие переселенцы с Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий. Всё закрутилось лишь этим летом. 9 июня появился список так называемых представителей ОРДЛО в составе украинской делегации в Минской группе.

Политический эксперт Дмитрий Воронков напомнил, что ТКГ расширили за счет активистов, проживающих на подконтрольной украинским властям территории: "В частности, Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганскую область – юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и известный врач Константин Либстер. Так вот, стоит подчеркнуть, что это – лидеры мнений, которые способны влиять особенно хорошо на земляческую аудиторию в рамках подконтрольной Украины".

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Россия на удивление спокойно отреагировала на участие в группе представителей ОРДЛО с проукраинскими взглядами.

Не столь спокойно отреагировали внутри Украины.

К примеру, актер, креативный продюсер студии "Квартал 95", бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо (тот самый, которого остро критиковали за идею с Национальной платформой примирения и единства) прокомментировал эту новость так: "Мы всё дальше от мира...".

А вот нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая сама некогда представляла Украину на переговорах в Минске, уверена, что те же Гармаш и Казанский – и есть голос Донбасса. И пожелала им удачи.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин положительно оценил привлечение условных представителей ОРДЛО к работе ТКГ. И подчеркнул, что это размывает представительство Донбасса оккупационными администрациями. Вот только политически, по мнению Климкина, это никаких результатов не даст.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что количество представителей гражданского общества, которые участвуют в работе ТКГ будет увеличено.

Политический эксперт Дмитрий Воронков напоминает, что тема урегулирования конфликта на Донбассе, да и в целом тема восстановление территориального суверенитета Украины, для переселенцев является наиболее острой и приоритетной. Но не исключает, что власть использует ситуацию для наращивания электората. В том числе устраивает показательное создание дискуссионной площадки, возможностей на высшем уровне для переселенцев, которые могут теперь якобы сказать свое мнение.

"Кроме того, власть вынуждена демонстрировать некий турбо-инновационный режим для поддержания собственного рейтинга, – поясняет Воронков. – А так как конфликт зашел в глубокий тупик и альтернативных механизмов урегулирования его не существует, власть привлекает переселенцев, преподнося, таким образом, как бы инновационный подход к делу, и давая, таким образом, надежду. Аналогичные цели преследовала и платформа примирения Сивохо. Что касается практического результата, то будем объективны – реально активисты могут представлять лишь переселенцев и их позицию, но они НЕ могут представлять общество на оккупированных территориях, поскольку для этого представителям Донбасса необходимо именно политическое влияние и непосредственно в ОРДЛО. Этого влияния нет, а персоны по ту сторону отнюдь не проукраински настроены".

По сути, подчеркивает политэксперт, это то же самое, если позицию Венгрии, с которой у нас скандал за скандалом, будет представлять бывший венгр, иммигрирующий в Украину.

"То есть, в практической плоскости мы видим лишь расширение формата дискуссии, а не решение проблемы, – уверен Дмитрий Воронков. – Более того – расширение формата дискуссии не только не решает проблему, но может еще больше усложнить переговорный процесс, поскольку, как говорится: "сколько людей – столько мнений". Я приветствую привлечение в дискуссию представителей переселенцев. Но это, всё же, больше консультационная прерогатива – и она была бы особенна полезна уже в период реинтеграции Донбасса, а не в состоянии замороженного по политическим мотивам конфликта".

Именно так – "расширение формата дискуссии" без реального решения проблем – можно охарактеризовать практически всю политику властей касательно переселенцев. Болезненные вопросы решаются точечно, а не глобально. А те или иные подвижки подвязаны, как правило, под важный для власти политический момент, но не ради собственно заботы о ВПЛ.

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